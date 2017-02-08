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ФАС усомнилась в том, что у «Адонис-Фарм» цены на лекарства лучшие в Армавире

08.02.2017

Комиссия по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе УФАС по Краснодарскому краю возбудила дело на основании заявления физического лица. Гражданин пожаловался на рекламу, размещенную на фасадах аптек ООО «Адонис-Фарм» в Армавире. В ней перечислялись популярные лекарственные средств с указанием их стоимости и слоганом «Лучшие цены в городе». Заявитель счел это заявление недостоверным. По крайней мере, один из препаратов данного списка в аптеке «Адонис» стоил 299 руб., а у конкурента – на 9 рублей дешевле.

Усмотрев в действиях аптечного предприятия признаки нарушения п.п. 1,4 ч.3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», комиссия возбудила производство по делу и дала армавирскому фармпредприятию возможность до 6 марта подготовить свои объяснения.

Добавим, что в последнее время простые граждане стали все чаще обращать внимание на подобные «неточности» в рекламе аптечных организаций и сигнализировать в УФАС.

Региональная аптечная сеть «Адонис» работает в Армавире с 1996 года. Согласно информации сайта компании, она насчитывает 20 торговых точек.

Фото с сайта компании.

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Метки
УФАС
Краснодарский край
лекарственные препараты
цены
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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Вагончик тронулся
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А гадость пьют из экономии
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