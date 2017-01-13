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ФАС сомневается в целесообразности трехступенчатой конструкции на госторгах

13.01.2017
Фото: Игорь Чунусов

Введение такого инструмента как трехступенчатая конструкция на госторгах по закупке лекарств, когда преимущество получат препараты, изготовленные из российских субстанций, может снизить доступность лекарств. Об этом заявил на Гайдаровском форуме начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

«Мы приветствуем разумную защиту российских производителей от недобросовестной конкуренции. Есть способы непрямолинейные, например, законодательство. А есть прямолинейные – конкретные решения. У нас есть система преференций: ценовые преференции, третий лишний, который мы согласовали. Они выбиваются из экономически рыночной логики, но там все равно есть конкуренция, соревновательность. Но бывает, что если увлекаешься процессом, то не знаешь, как вовремя остановиться. Процесс начинает жить своей собственной жизнью, не основываясь на инфраструктурных возможностях государства», - сказал он.

Г-н Нижегородцев посетовал, что при введении тех или иных мер правительство очень тщательно прорабатывает их реализацию. Он напомнил, что механизм правила третьего лишнего отрабатывался чуть ли не год из-за ситуации с выдачей справки по форме СТ-1.

«У нас есть велосипед, но мы не обращаем внимания на то, как затянуты болты. И вскакивая на велосипед и крутя педали мы можем поломать его очень быстро, - добавил он. - Сейчас обсуждается вопрос трехтактной конструкции преференцией. Мы в сомнениях по этому поводу, так как понимаем, что нет инструментов, которые позволяют очень быстро и точно установить происхождение субстанции. Как бы у нас эта конкуренция не превратилась в конкуренцию за справку, так как на торгах нужна именно она. У нас есть препараты, у которых в регистрационном досье указаны разные источники происхождения субстанции. И как определять какой был использован?»

По мнению Тимофея Нижегородцева, есть опасения, что если конструкцию введут, то сократится возможность снижения цен на препараты, сохранятся или даже увеличатся дефициты в системе здравоохранения, особенно в региональных закупках. Итогом этого может стать снижение доступности лекарственных препаратов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
фармсубстанции
Персоны
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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