ФАС собирает данные по объемам реализации дешевых лекарств

ФАС России просит фармпроизводителей предоставить данные по объемам реализации в 2015-2016 гг. препаратов с зарегистрированной предельной отпускной ценой до 100 рублей включительно за упаковку.

Такая информация антимонопольной службе нужна для проработки вопроса изменения методики установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактически отпускным ценам лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП.

Данные необходимо внести в электронную таблицу* с разделением на амбулаторный и госпитальный сегмент, направить в ФАС России на электронную почту soc@fas.gov.ru до 14 апреля 2017 года.

* удаление или изменений столбцов таблицы не допускается.