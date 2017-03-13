ФАС снизила цены на 211 лекарственных препаратов

Федеральной антимонопольной службе удалось снизить цены на 211 наименований лекарственных препаратов, сообщила «ФВ» заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. Из них 129 наименований включено в перечень 7 ВЗН, пояснила чиновник. Среднее снижение составило 36%, максимальное снижение в рублях – 9 354,60 рубля с 1 упаковки на препарат «Хайнемокс» производства компании «Хайгланс».

По подсчетам антимонопольного ведомства реальная экономия средств из госбюджета от снижения цен на медикаменты составит 4,9 млрд рублей. Как заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, ранее не удавалось добиться реального понижения стоимости потому, что производители акцентировали внимание на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.

«Если среди окружающих нас стран есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения», — сказал г-н Артемьев.

Г-жа Шаравская пояснила, что у ФАС есть эффективный инструмент воздействия на нарушителей этого требования: по результатам расследований отменять цены. Игорь Артемьев ранее заявлял, что ведомство в таких случаях может применять и еще более суровые меры: если производители не снижают цену, «мы их вообще выгоняем с рынка». Надежда Шаравская подтвердила эти слова: компании действительно могут быть изгнаны с рынка, тем более, если есть аналоги.

«Де-юре у ФАС нет полномочий отзывать лицензии у фармацевтических компаний и выгонять их с рынка, — пояснил «ФВ» независимый юрист Евгений Зайцев. — Однако на практике ведомство действительно имеет большой вес и может создать проблемы для любых организаций, поэтому долго спорить с ним никто не будет, пока требования разумны. В настоящее время они вполне справедливы, другое дело, что из-за них участники рынка теряют часть прибыли».

Среди наименований, о снижении цен на которые сообщает ФАС, заметное число составляют дорогие рецептурные препараты, которые централизованно закупаются государством для дальнейшего распределения в рамках государственных программ медицинской помощи, отмечает руководитель подразделения исследований в медицине и фармацевтике MAR CONSULT Ксения Медведева. Не всегда конечные потребители знают о цене препарата. Если за счет снижения цен будет закупаться больший объем препаратов, то подобное стремление оптимизировать стоимость можно только приветствовать – чем выше доступность лекарств, тем больше шансов для каждого больного быть вылеченным. В противном случае эффекта от снижения цен пациенты не почувствуют, подчеркивает эксперт.

«Хочется надеяться, что те препараты, которые может “изгнать с рынка” ФАС, не окажутся жизненно важными для пациентов, и они не останутся на несколько лет беззащитными против серьезной болезни, - добавляет г-жа Медведева. - Порог входа на фармацевтический рынок высокий, поэтому опасения ФАС на тему завышения цен понятны – если нет конкурентов, производитель действительно может искусственно завышать цену. При этом значительное снижение цен по требованию регулятора может привести к уменьшению привлекательности российского рынка для инновационных продуктов. От того, что на рынок по причине коммерческой непривлекательности не выйдет новый участник, пациентам, которые ждут лечения, легче не станет».

На фото: Надежда Шаравская.