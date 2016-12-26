ФАС сэкономит государству около 5 млрд руб. на госзакупках лекарств

Экономический эффект после снижения фармкомпаниями цен на лекарственные препараты из программы «7 нозологий» составит 4,9 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев.

Исследование ФАС было проведено осенью 2016 г. Всего в перечень лекарств по программе «7 нозологий» включено 24 МНН, которые представлены 292 позициями. Завышение цен по сравнению с референтными странами было выявлено по 48 позициям. В ходе уточнения информации ФАС выяснила, что еще на 18 позиций лекарств, произведенных в Иране и Индии, цены в России ниже по сравнению со странами производителями, которые также считаются референтными.

Основными источниками для анализа цен стали данные торговых представительств России за рубежом, антимонопольные ведомства стран БРИКС и СНГ, органы управления здравоохранением соответствующих стран и т.д.

Официальные обращения ко всем производителям привели к снижению цен по всем перечисленным позициям. По одному из препаратов произведена отмена регистрации цены, речь идет об индийском препарате «Иматиниб», который зарегистрирован компанией «АрСиАй Синтез».

Среди компаний, снизивших цены, - «Тева», «Астеллас», «Новартис», «Сандоз», «СиЭсЭлБеринг», «Селджен», «Рош» и «Фармстандарт». Снижение цен составило от 21% до 88% и в среднем цены были снижены на 50%, а в рублях наибольшее снижение составило 240 тыс. руб. с одной упаковки на препарат «Ревлимид» производства «Селджен». Кроме того, добровольно снизили цены две российские компании – «Макиз-Фарма» и «Биокад», при этом цены на производимые ими препараты в расследование не попали. Всего по состоянию на 24 декабря цены снижены на 88 лекарственных позиций. В итоге при закупках в 2017 г. государство может сэкономить 4,9 млрд руб.

При этом Тимофей Нижегородцев особо подчеркнул, что экономический эффект считался от закупочных цен 2016 г., которые ниже изначально зарегистрированных цен.

«Мы считали от цен закупок, состоявшихся в 2016 г. Разница между сложившимися ценами в 2016 г. и новыми зарегистрированными ценами, по которым Минздрав будет закупать лекарства в следующем году, составила почти 5 млрд руб. Если бы мы считали между прежними зарегистрированными ценами, то эффект был бы больше, но мы не хотим никого обманывать, накручивать себе экономические эффекты», – подчеркнул он.

По итогам исследования ФАС предложила внести ряд изменений в методику расчета регистрации цены. В частности, служба считает целесообразным предусмотреть обязанность владельцев и держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов иностранного производства пересматривать зарегистрированные цены на них в случае их снижения в референтных странах. Кроме того, по мнению ФАС, необходимо пересмотреть список референтных стран и исключить из него страны с наиболее высокими ценами, например Италию, Испанию, Данию и Ирландию, и в то же время включить в этот перечень Сербию, Южную Корею, Марокко и Японию. Также ФАС предлагает для отечественных лекарств перейти от затратного метода регистрации цены к индикативному, когда цены будут сравниваться со стоимостью референтных препаратов и средневзвешенными ценами продаж.