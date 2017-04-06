ФАС: реализация пилотного проекта по риск-шерингу может привести к негативным последствиям

В 2017 году на территории России планируется запустить пилотный проект, предусматривающий разделение между поставщиками лекарственного препарата и органами здравоохранения субъектов РФ финансового бремени (риск-шеринг) на обеспечение пациентов лекарственным препаратом «Абиратерон».

Пилотный проект подготовлен Минздравом России в целях модернизации системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, внедрения рациональных моделей ценообразования, в том числе на основе референтных цен на лекарственные препараты.

ФАС России провела анализ документов, устанавливающих условия проведения пилотного проекта, и пришла к выводу, что реализация пилотного проекта на условиях, предложенных Минздравом России, не приведет к достижению заявленных целей.

На примере пилотного проекта по обеспечению пациентов лекарственным препаратом «Абиратерон» ФАС России предложила Минздраву России иной подход к критериям, условиям и механизмам проведения пилотных проектов.

«Реализация пилотного проекта без учета замечаний ФАС может привести к негативным последствиям для бюджетной системы, невозможности контроля эффективности лекарственной терапии, недостижению установленных пилотным проектом целей лекарственного обеспечения граждан и ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках», - сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Ознакомиться с официальной позицией ФАС по вопросу реализации пилотного проекта обеспечения граждан препаратом «Абиратерон» можно по ссылке.