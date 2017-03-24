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ФАС: развитие ЕИС и аналитических систем поможет бороться с картелями

24.03.2017

Лекарственные препараты и медицинские изделия занимают одну из первых позиций в перечне товарных рынков, наиболее подверженных картелизации. Об этом в интервью «ФВ» заявила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.

«Возможно, это связано с тем, что лекарства и медизделия - наиболее востребованный вид товаров в госзакупках, - предположила она. - Думаю, рост числа выявленных сговоров на торгах на рынках поставок лекарственных средств и медицинских изделий связан с развитием антикартельного законодательства и возможностей ЕИС в сфере закупок, что только в последнее время помогло ФАС оценить масштаб бедствия».

Как отметила собеседница «ФВ», практика доказательства картелей и судебная практика пока еще только формируются.

«Набор инструментов антимонопольной службы ограничен, но мы активно набираем опыт в выявлении и доказательстве картелей, - подчеркнула Надежда Шаравская. – Однако и компании-нарушители действуют все более изощренно. Например, они уже не фиксируют запрещенные соглашения письменно в своих официальных документах. Электронная переписка не всегда принимается судами в качестве доказательства. А устные соглашения зафиксировать и доказать практически невозможно. Суды, к сожалению, пока не всегда принимают во внимание косвенные признаки при доказательстве нами картелей, например, определенное поведение хозяйствующих субъектов».

По мнению представителя ФАС, «дальнейшее развитие ЕИС и аналитических систем, которые сейчас активно разрабатываются, в том числе Минздравом, будет способствовать упрощению доказательства нарушений».

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Метки
ФАС России
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
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