ФАС просит фармкомпании, чьи права нарушил Минздрав, уведомлять об этом антимонопольный орган

В конце 2016 года ФАС направила в Минздрав России предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний.

В рамках исполнения предупреждения министерство должно восстановить права всех заявителей, которым было необоснованно отказано во внесении изменений в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, утвержденных постановлением Правительства РФ № 865 от 29.10.2010. Срок исполнения предупреждения продлен до 31 января 2017 года, сообщили в пресс-службе ФАС.

В связи с этим ФАС просит фармкомпании, которые считают, что их права были нарушены в связи с отказами Минздрава России вносить изменения в реестровые записи о ценах на препараты по любым основаниям, предусмотренным пунктом 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства, в срок до 31 января 2017 года повторно направить свои заявления в Минздрав России, а их копии - в ФАС.