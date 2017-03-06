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Лента · В России
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ФАС: правило «третий лишний» необходимо отменить

06.03.2017

ФАС России обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге «Текущая практика и дальнейшие планы ФАС России» в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет ТАСС.

Глава антимонопольного ведомства отметил, что были случаи, когда иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а российские компании продали лекарство по очень дорогой цене. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с правительством.

По мнению И. Артемьева, этот механизм необходимо заменить преференциями для российских компаний. По его словам, многие члены правительства уже поддержали такое предложение.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1289 от 30.11. 2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (третий лишний), предложения о поставке лекарств иностранного происхождения не смогут участвовать в закупках при наличии двух и более заявок о поставке препаратов происхождением из стран ЕАЭС. При этом заявки не должны содержать предложений о поставке ЛП одного и того же производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
госзакупки
ФАС России
преференции
Фармвестник-ТВ
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