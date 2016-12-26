ФАС передаст в правоохранительные органы материалы по делу о поставке препарата «Ревлимид»

Комиссия ФАС России прекратила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Сириус» (г. Екатеринбург) в связи с принятием решения о передаче материалов дела в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС возбудила дело по заявлению представительства корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» (США) о нарушении ООО «СИРИУС» антимонопольного законодательства, выразившемся в незаконном использовании изобретения по патенту № 2177944. Этот патент предоставляет правовую охрану химическому веществу, получившему международное непатентованное наименование (МНН) леналидомид, применяемому при лечении злокачественных гематологических заболеваний.

В России изобретение по патенту № 2177944 используется в лекарственном препарате под торговым наименованием «Ревлимид». Этот препарат включен в перечень ЖНВЛП. На территории России этот оригинальный (референтный) лекарственный препарат вводится в гражданский оборот с согласия правообладателя ПАО «Фармстандарт».

ООО «Сириус» стало победителем электронной закупки № 0172200001916000291, по итогам которой Департамент здравоохранения Санкт-Петербурга заключил контракт с компанией на поставку лекарственного препарата с МНН леналидомид под торговым наименованием «Ревлимид».

Исполняя госконтракт, компания поставила заказчику препарат «Ревлимид» серии A2110F и A2106A. Однако по сообщению ПАО «Фармстандарт», ранее эти серии лекарства были поставлены 3 госучреждениям здравоохранения на основании госконтрактов, заключенных с Минздравом России.

«Антимонопольная служба обратится с просьбой к правоохранительным органам установить, каким образом лекарственный препарат «Ревлимид», применяемый при лечении злокачественных гематологических заболеваний и поставленный в государственные учреждения здравоохранения, повторно попал на товарный рынок лекарственных препаратов РФ», – сообщили в пресс-службе ФАС.