ФАС ответила на самые острые вопросы аптек России на вебинаре «Катрен-Стиль»

8 февраля 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) на площадке электронного журнала «Катрен-Стиль» провела вебинар для сотрудников аптек по всей России. На вопросы зрителей ответил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев.

На вебинар ФАС зарегистрировалось более 1000 слушателей. В ходе вебинара Тимофей Нижегородцев рассказал об итогах работы управления в 2016 году, о планах на 2017 год и ответил на более чем 50 вопросов участников. В частности, обсуждались вопросы, связанные с переходом муниципальных аптек на закупки по 44-ФЗ, проблемы конкуренции аптек-одиночек с крупными сетями, а также последние изменения законодательства в фармотрасли.

Тимофей Нижегородцев также ответил на острые вопросы, касающиеся гомеопатии, спиртосодержащей продукции, БАД и дистанционной торговли лекарственными средствами. Сотрудники аптек обратили внимание начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России на проблемы, связанные с высокой активностью федеральных аптечных сетей, количеством аптек на душу населения, а также с рецептурным отпуском лекарственных препаратов. Тимофей Нижегородцев подчеркнул, что он «знал, что есть серьезная проблема, связанная с рецептурным отпуском лекарственных препаратов, но не ожидал, что 60 % вопросов на вебинаре будут касаться этой темы». «Материалы этого вебинара мы будем использовать в работе. На совещаниях в Правительстве Российской Федерации и в Минздраве я буду на них ссылаться», - заявил он.

Запись вебинара можно посмотреть, пройдя по данной ссылке.

О «Катрен-Стиль»

Электронный журнал «Катрен-Стиль» - специализированное онлайн-издание для сотрудников аптек. Ежемесячно его посещают около 40 тысяч уникальных пользователей, а количество просмотров достигает 100 тысяч в месяц. «Катрен-Стиль» занимает второе место среди отраслевых сайтов по популярности у сотрудников аптек, важности информации и удобству использования (данные Synovate Comcon, апрель 2016). Целевая аудитория ресурса – фармацевты (60%) и врачи (30%). Также ресурс посещают производители товаров аптечного ассортимента и студенты специализированных учебных заведений.

Вебинары «Катрен-Стиль» – это интерактивный образовательный онлайн-проект для фармацевтов и конечных потребителей. Еженедельно журнал проводит 2-3 вебинара для подписчиков журнала. В качестве лекторов привлекаются эксперты рынка, представители власти (Росздравнадзор, ФАС), профессура ведущих медицинских вузов.