ФАС объявит результаты расследования по ценам на лекарства от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Антимонопольный орган продолжает расследования по ценам на лекарства. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Нижегородцев.

Темой пресс-конференции стало снижение цен на дорогостоящие лекарства, закупаемые по программе «7 нозологий». По поручению Президента РФ Федеральная антимонопольная служба провела международный сравнительный анализ цен на лекарственные препараты, закупаемые государством.

На первом этапе ФАС проверил зарегистрированные цены на препараты, закупаемые в рамках программы «7 нозологий». Было выявлено 48 позиций ЛС, цены на которые были значительно выше, чем в референтных странах. Итогом стало снижение цен на все 48 позиций на 22-88%.

На втором этапе проверяются цены на лекарства от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. Первые итоги расследования будут объявлены уже в январе. На третьем этапе будет исследоваться стоимость вакцин.

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