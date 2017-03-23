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ФАС назначила участникам лекарственного картеля штрафы на сумму более 36 млн рублей

23.03.2017

ФАС России рассмотрела административные дела о признании ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «СаТиКом» виновными в картеле с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских учреждений (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Картель действовал более трех лет на территории Москвы, Курской, Оренбургской, Тамбовской, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Пензенской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской областей, Республики Удмуртия и Ставропольского края.

Ответчики по делу воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в заключении антиконкурентного соглашения. Лицо, первым добровольно сообщившее в ФАС России о картеле, освобождается от административной ответственности, вторым и третьим - получают штраф в минимальном размере.

«По результатам рассмотрения административных дел ООО «СаТиКом» назначен штраф в сумме 16 162 079 рублей, ООО «Джодас Экспоим» - 20 183 627 рублей. Это – минимальные штрафы, предусмотренные законом. Если бы не признание в участии в картеле и прекращение противоправной деятельности, размеры штрафов для участников картеля были бы кратно больше», - сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Программа освобождения от ответственности – эффективный инструмент пресечений деятельности картелей. Для нарушителей - это шанс избежать ответственности или минимизировать штраф, а для ФАС – возможность быстро остановить нарушение на рынке, тем более это важно для такой социально значимой отрасли, как фармацевтика.», - добавил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
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