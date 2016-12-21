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ФАС начала отменять регистрацию цен на дорогие препараты

21.12.2016

Федеральная антимонопольная служба отменяет решения о согласовании предельных отпускных цен на дорогие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, отмена коснулась индийского препарата «Иматиниб», который зарегистрирован компанией «АрСиАй Синтез»: производство готовой лекарственной формы и первичная упаковка «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия), вторичная упаковка и организация, осуществляющая выпускающий контроль качества – «Биосинтез Лэбораториз Прайвит Лимитед» (Индия) и ОАО «Фармасинтез» (Россия).

ФАС установила, что заявитель предоставил ложные сведения о ценах на препарат в стране-производителе. Антимонопольщики установили, что официальная стоимость «Иматиниба» в Индии примерно в десять раз ниже указанной.

Антимонопольная служба отменяет решение о согласовании цены препарата «Иматиниб» на основании пункта 25 Правил, введенных постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2015 года № 979. Согласно Правилам, Министерству здравоохранения РФ надлежит отменить решение о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на этот лекарственный препарат и исключить зарегистрированную предельную отпускную цену из государственного реестра.

«В ходе расследования ФАС России выявила целый ряд дорогостоящих препаратов, зарегистрированных в России по завышенным ценам. Практически все компании снизили цены до минимального уровня в референтных странах. В отношении компаний, отказавшихся соблюдать требования постановления Правительства РФ о регистрации цен, ФАС России вынуждена отменять соответствующие решения о согласовании завышенных цен», — отметил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Ранее начальник управления социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская заявляла о том, что цены на препараты по программе «7 нозологий» выше международных по 48 позициям.

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
предельные отпускные цены
Персоны
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
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19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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