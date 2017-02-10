ФАС: Минздрав устранил необоснованные препятствия при регистрации цен на лекарства

ФАС России получила уведомление Минздрава России об исполнении предупреждения антимонопольного органа и устранении признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов.

Предупреждение было выдано из-за того, что, по мнению антимонопольной службы, министерство избирательно исполняло пункт 6(1) Правил ведения реестра цен на ЖНВЛП в части внесения изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты при изменении их комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке), принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В ФАС посчитали, что это препятствует осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами.

«Ранее действия Минздрава в области исполнения пункта 6(1) Правил ведения реестра цен на ЖНВЛП уже попадали под внимание антимонопольной службы. Надеемся, что двух предупреждений будет достаточно, и законные права фармкомпаний в части перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты будут соблюдаться», - подчеркнул начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.