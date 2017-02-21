ФАС инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников лекарственного картеля

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала участие семи фармкомпаний в картельном сговоре на 700 аукционах при госзакупках лекарств. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Фигурантами сговора указываются компании: ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», АО «Компания «Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм» и ООО «Компания Интермедсервис Фарма», сообщает РИА «Новости». В закупке при участии этих компаний снижение начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств и медицинских изделий для поликлиник и больниц отсутствовало или было минимальным (0,5-2%), добавил Андрей Тенишев.

В отношении них комиссия ФАС инициировала возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ и подала соответствующие документы в Главное управление экономической безопасности и противодействии коррупции МВД России.

Еще одна компания - ООО «Маркет Фарм» была ликвидирована и дело в отношении нее прекращено, отметил представитель ФАС.

В 2016 году ФАС уже обнаруживала признаки картеля этих же семи компаний. Сговор был заключен для поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для госнужд, и возбудило по этому поводу дело.

Стоит отметить, что до обвинительных приговоров по уголовным делам подобного рода пока не доходило. Как отметил в беседе с «ФВ» партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев, «хотя ФАС и заявляла много раз, что будет работать над развитием в картельных делах уголовно-правовой составляющей, информации о том, чтобы в судах рассматривалось какое-либо уголовное дело против участников картельного сговора, пока нет».

В то же время, ФАС самостоятельно и активно использует имеющийся у нее инструментарий, применяя административные штрафы для пресечения картельных соглашений. «Соответствующие решения оштрафованные субъекты нередко обжалуют в арбитражных судах, однако суды в таких

случаях чаще всего принимают сторону антимонопольного ведомства», - заключил собеседник «ФВ».