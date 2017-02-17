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«Фармстандарт» инвестировал миллион долларов в стартап Genotek

17.02.2017

«Фармстандарт» решил вложить деньги в медико-генетический центр Genotek, который предоставляет услуги по ДНК-тестированию и развивает персонализированную медицину. Полученные средства будут направлены на развитие фармакогенетического направления центра Genotek. В ближайшем будущем планируется запуск совместных проектов по разработке персонализированных лекарственных препаратов в соответствии с особенностями генома.

Председатель совета директоров и исполнительный директор компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин вошел в состав совета директоров Genotek. Это не первая инвестиция в компанию. В 2016 году медико-генетический центр Genotek привлек 2 млн долл. от совладельцев «Русагро» Максима Басова и Александра Волошина. Полученные инвестиции позволили построить высокотехнологичную лабораторию, оборудованную по международным стандартам качества. Ранее Genotek привлекал посевной раунд от ряда частных инвесторов и фонда Rustars Ventures.

«Фармстандарт» имеет опыт инвестирования и в другие инновационные компании. Фармпроизводитель создал венчурную компанию Inbio Ventures, возглавляемую Александром Шустером. В ее портфолио 9 компаний, которые базируются в основном в США, шесть из них уже либо вернули часть инвестиций после выхода на публичный рынок (NASDAQ), либо заключили стратегические соглашения с компаниями бигфармы. В 2016 г. одна из портфельных компаний Jounce Therapeutics заключила лицензионное соглашение с Celgene на общую сумму 2,56 млрд долл.

Медико-генетический центр Genotek был основан в 2010 году выпускниками МГУ в сотрудничестве с ведущими российскими и европейскими научно-исследовательскими институтами в области генетики и медицины. Сегодня Genotek располагает собственной медико-генетической лабораторией в Москве. Дополнительные офисы открыты в США, Казахстане и на Кипре. Компания оказывает услуги на территории 16 государств.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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ПАО "Фармстандарт"
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
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