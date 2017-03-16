Фармсообщество активно обсуждает инициативу отмены механизма «третий лишний»

«ФВ» собрал мнения экспертов об инициативе руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, который выступил за отмену правила «Третий лишний» при госзакупках, предложив вместо него механизм 15-20% ценовых преференций.

Напомним, ФАС считает, что отстранение от торгов иностранных производителей дорого обходится российскому бюджету. Ранее, также аргументируя отсутствием выгоды для бюджета, ФАС подверг критике трехступенчатую конструкцию, при которой преимущество получают препараты, изготовленные из российских субстанций.

«ФВ» задал экспертам вопрос: Насколько убедительны доводы ФАС в отношении отмены постановления «Третий лишний» и трехступенчатой системы преференций?

«На мой взгляд, говорить о том, что раньше была конкуренция, а сейчас ее не стало, бессмысленно. Иностранные производители оригинальных препаратов проигрывают ценовую конкуренцию российским производителям дженериков. Итоги 2016 года показывают : цены на торгах после появления российских аналогов снижаются, а не повышаются. При этом нужно помнить про алгоритм тендера — государство выставляет средневзвешенную цену по рынку, с которой начинаются торги. Высчитывать ее уже научились, поэтому говорить о том, что она может упасть вниз на сотни процентов , нереально. За последние 15 лет с ФАС случилась определенная трансформация, она перестала отстаивать стратегические интересы государства в угоду сиюминутных тактических интересов. На мой взгляд, службе было бы неплохо еще раз определиться со своими задачами и соотнести их с целями государства», - пояснил Александр Семенов, учредитель и президент АО «Активный компонент».

В свою очередь, Лилия Титова, исполнительный директор СПФО, говоря о трехступенчатой модели, указывает на то, что заложенная идея о преференциях для производителей фармсубстанций правильная, проблема в предлагаемом формате ее воплощения.

«ФАС подтвердила то, о чем СПФО и другие ассоциации говорили уже год, – недопустимо выстраивать конструкцию, в которой положительный результат смогут получить только несколько производителей. При этом многолетние инвестирования большого круга участников могут остаться вне «трехступенчатой системы», а риск роста цен на препараты сохраняется. Проблема «трехступенчатой системы» в том, что она приведет к снижению возможностей для конкуренции».

Подробнее читайте в «ФВ» №9/880 в материале «Третий мир».