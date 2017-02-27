Фармпроизводители просят Минздрав разъяснить порядок включения лекарств в перечень ЖНВЛП

Ассоциация международным фармпроизводителей (AIPM) обратилась к заместителю министра здравоохранения Игорю Каграманяну с просьбой разъяснить механизм включения в перечень ЖНВЛП препаратов, внесение которых было одобрено в 2016 г. (копия письма есть в распоряжении «ФВ»).

Ежегодный пересмотр перечня ЖНВЛП начинается в апреле. К этому времени, а именно до 31 марта, в Минздрав должны быть поданы заявки от производителей, желающих попасть в перечень. Однако 2017 г. в этом плане особый. По результатам заседания Комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в 2016 г., с текущего года, как предполагалось изначально, ЖНВЛП должен был пополниться 24 дополнительными позициями, включая четыре новые лекарственные формы уже имеющихся МНН. Кроме того планировалось расширить ОНЛС на семь препаратов и минимальный ассортимент на три препарата. Но все перечни в 2017 г. согласно постановлению правительства №2885-р от 28.12.2016 г. остались прежними.

В AIPM обращают внимание, что Комиссия по формированию перечней проголосовала за то, что все решения по итогам работы 2016 г. должны быть учтены в последующем периоде. Однако, каким образом это будет сделано, пока не ясно. Существующие правила формирования перечней ситуацию переходящих лекарств из прошлого периода никак не предусматривают. Сейчас фармпроизводители, чьи препараты получили так называемый статус переходящих, не понимают: надо ли им повторно подавать заявку или нет. Именно поэтому и необходимо официальное разъяснение Минздрава на этот счет.