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Фармпартнерство «36,6» лишилось сразу двоих управленцев

06.03.2017

Константин Тиунов покинул пост президента «Фармацевтического партнерства» (Good Pharmacy Partners) 3 марта, об этом сообщил он в своем информационном письме к партнерам (копия есть в распоряжении «ФВ»).

«За год мы проделали огромную работу и стали заметными игроками на отечественном рынке. Мой уход из проекта не означает его закрытия. Все обязательства по действующим договорам будут выполнены в полном объеме», – сказано в письме.

Месяцем ранее с должности исполнительного директора GPP ушел Гарик Тадевасян.

Представитель ПАО «Аптечная сеть 36,6» пояснил ФВ, что уход обоих менеджеров произошел не в результате скандала: «Фармпартнерство в одночасье осталось без президента и исполнительного директора. Это ни в коем случае не увольнение. Скандала не было». Он пояснил, что у Гарика Тадевасяна закончился годовой контракт, а Константин Тиунов перешел на работу в другую компанию.

Как сообщили ФВ в компании UNIDENT, с 6 марта Константин Тиунов возглавил департамент маркетинга и рекламы в аптеках «ЮНИФАРМА» и «РОСАПТЕКА».

Основным направлением деятельности г-на Тиунова будет реализация маркетинговой стратегии и развитие брендов аптек, программ лояльности и дополнительных сервисов для покупателей, а также выполнение совместных маркетинговых проектов с фармацевтическими производителями.

«В нашей динамично развивающейся компании мы стараемся создать команду из самых опытных специалистов, которые не боятся решать амбициозные задачи, — прокомментировал ФВ генеральный директор ООО «ЮНИФАРМА» Альберт Хайватов. — Я знаю Константина Тиунова много лет как профессионала с большим опытом работы на фармацевтическом рынке, и мы рады, что он принял наше приглашение, став частью команды».

Сети аптек «ЮНИФАРМА» и «РОСАПТЕКА» созданы в 2016 году и входят в группу компаний UNIDENT. Под этими брендами сегодня в Москве работает 16 аптек с открытой формой торговли.

Константин Тиунов работает на фармацевтическом рынке с 2007, является членом Гильдии маркетологов и РАФМ, имеет степень MBA по маркетингу.

GPP – крупнейшее маркетинговое объединение независимых аптек и аптечных сетей. Основанное в июне 2016 года, партнерство является преемником двух крупных маркетинговых объединений – «Аптеки Алфега» и United MarketingGroup (UMG). Оно объединяет компании «Альянс Хелскеа», Alphega, UMG (United Marketing Group), IT-программ для аптек «ИнфоАптека» и ID-Soft.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
Компании
Аптечная сеть 36,6 ПАО «Аптечная сеть 36,6» было создано в 1991 г. В 1991 г. в его структуру вошла одноименная аптечная сеть. В 2003 г. компания провела первичное размещение акций (IPO): компания разместила на Московской межбанковской валютной бирже 20% уставного капитала на сумму 14,4 млн. долл. США.
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
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