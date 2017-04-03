Фармкомпании планируют индексировать зарплаты в 2017 г. в пределах 10%

По данным исследования компании KPMG, проведенного в феврале 2017 г., подавляющее большинство фармацевтических компаний (92%) планирует индексировать зарплаты в пределах 10%, пишет «Фармперсонал».

Как показали результаты исследования, половина компаний-участников опроса в секторе фармацевтики планирует оставить HR-бюджет на 2017 год без изменений, треть намерена увеличить его, а 17% - сократить.

Бюджет на подбор персонала во многих фармкомпаниях (67%) останется на прежнем уровне, а четверть планирует сократить эту статью.

Пытаясь сэкономить на рекрутинге, фармкомпании стараются обходиться силами собственных HR-специалистов и стараются прибегать к помощи кадровых агентств в основном при поиске топ-менеджмента, ключевых, редких специалистов и управленцев высшего звена, для привлечения которых требуются методы хедхантинга.

Оптимизировать расходы на подбор позволяют также новые интернет-технологии. Кроме того, в последнее время в фарме получили развитие корпоративные программы «Приведи друга – получишь бонус».

Стоит учесть и курс фармкомпаний на выращивание собственных специалистов, что также способствует экономии средств на привлечение внешних кандидатов.