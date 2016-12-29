Фармкластер Пермского края получил федеральный статус

На основании приказа Минпромторга России фармкластер Пермского края занесен в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций. Теперь скооперировавшиеся предприятия и организации региона могут рассчитывать на стимулирующую господдержку.

Региональный промышленный фармацевтический кластер основан в сентябре-2016. Он включает 18 компаний региона, десять из них – промышленные предприятия. Немалая роль в кластере отведена четырем пермским вузам: фармацевтической академии, классическому, политехническому и медицинскому университетам. В каждом из них имеются собственные разработки потенциальных лекарственных препаратов в виде биологически активных веществ, активность которых находится на уровне или выше их аналогов, реализуемых на практике. Однако, по словам главного научного сотрудника научно-исследовательского университета Виктора Котегова, существующего финансирования недостаточно для завершения работ над проектами, масштабирования синтеза и доработки соединения до формы лекарственного препарата. Поэтому в рамках кластера необходимо создать исследовательскую площадку городского уровня, которая даст вузам возможность заявляться для участия в различные госпрограммы и привлекать к разработкам частный капитал.

Основными, якорными предприятиями фармкластера являются ЗАО «Медисорб» и ООО «Пермская химическая компания». Результатом кооперации науки и практики станет не только промышленный выпуск порядка 15 наименований лекарственных препаратов и фармсубстанций, но и фундаментальные и прикладные исследования в сфере фармации, микробиологии, биотехнологии. Кроме того, в «Медисорбе» предполагается образование новых рабочих мест. Ожидается, что планируемая сумма инвестиционных вливаний составит около 100 млн рублей.

По словам руководителя департамента кластерного развития АО «Корпорация развития Пермского края» Марата Гакашева, сегодня пермский фармкластер – единственный фармацевтический кластер, вошедший в реестр Минпромторга РФ. Главная задача на предстоящий год – сформировать заявку на возмещение части затрат при реализации совместных проектов, направленных на производство промышленной продукции с целью импортозамещения.

Стоит отметить, что компании-участники фармкластера уже получили стимулирующую поддержку: в декабре 2016 г. краевой фонд развития промышленности одобрил выдачу льготного займа компании «Медисорб» на сумму 29 млн руб. под 5% годовых. По проекту «Медисорба» планируется налаживание в регионе импортозамещающего производства ингаляционного анестетика «Севофлуран МС».

Кроме того, инвестиционные проекты двух якорных предприятий фармкластера вошли в перечень комплексных инвестпроектов в гражданской промышленности РФ, получив федеральные субсидии для уплаты процентов по кредитам: ЗАО «Медисорб» - 15 млн рублей, «Пермская химическая компания» - 5 млн руб. Летом текущего года на «Медисорбе» начала работать новая линия по выпуску лекарств в соответствии со стандартами GМP.