Фармдистрибьютор «БСС» планирует выйти на биржу

Фармацевтический дистрибьютор «БСС» получил сертификат ISO 9001:2015. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе компании.

Ключевая идея международного стандарта Системы менеджмента качества ISO 9001:2015 - настройка совместной работы подразделений компании таким образом, чтобы «на выходе» услуга просто не могла быть некачественной. Стандарт содержит ряд требований GDP (Good Distribution Practice), которые обычно предъявляются к компаниям зарубежными поставщиками.

Как пояснили в «БСС», одной из основных причин прохождения процедуры можно назвать «потребность в оценке и оптимизации существующих взаимодействий между подразделениями и стандартизации бизнес-процессов компании».

Внедрение Системы менеджмента качества и успешное прохождение аудита от компании Global Group на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 должно стать первым шагом на пути компании к будущему выходу на IPO, рассказали в пресс-службе.

Наиболее успешной практикой IPO в российской фармотрасли можно считать пример компании «Фармстандарт», когда в 2007 году производитель привлек 880 млн долл. США. Однако в конце 2016 года компания приняла решение выкупить акции, которые находятся в свободном обращении и уйти с биржи.

С 24 марта 2017 года акции компании исключаются из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».