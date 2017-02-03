Фармбизнес выступил с инициативой проведения пилотного проекта по регистрации лекарств в рамках ЕАЭС

Фармпроизводители «Фармстандарт», «Розлекс Фарм» и «Гедеон Рихтер», а также представители профессиональных объединений выступили с предложением о проведении пилотного проекта по регистрации на едином рынке ЕАЭС нескольких лекарственных препаратов. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

По словам инициаторов, проект позволит отработать процедуры экспертизы и взаимодействия экспертных организаций государств-членов в рамках оценки досье лекарственного препарата.

В свою очередь член Коллегии, министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков заявил о необходимости организации в государствах-членах взаимодействия между министерствами здравоохранения и министерствами связи. «Важно, чтобы при готовности фармацевтических производителей к работе в условиях единого рынка такая же высокая готовность была у всех государственных органов наших стран», – отметил он.

Представители уполномоченных органов стран Союза взяли паузу для проработки вопроса.