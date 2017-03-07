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«Фармацевтическую фабрику Санкт-Петербурга» еще раз попытаются обанкротить

07.03.2017

Лизинговая компания ЗАО «Альянс-Лизинг» предпримет вторую попытку признать несостоятельность «Фармацевтической фабрики Санкт-Петербурга». Компания подала апелляционную жалобу в связи с решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказать «Альянс-Лизингу» во «введении в отношении ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» процедуры наблюдения».

Лизинговая компания обратилась в суд в сентябре 2016 года, требуя признать фармпроизводителя, ранее прибегшего к ее услугам для закупки оборудования, банкротом. Она ссылалась при этом на факт задолженности фармфабрики в размере 2 млн 58 тыс. рублей, из которых почти 0,5 млн приходилось на неустойку.

Однако в начале февраля нынешнего года акционер ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» Галина Рагимова (согласно отчету предприятия за 2015 год Г. Рагимова является председателем совета директоров ОАО, в 2014 г. - владелец 79,15% акций) перечислила на расчетный счет кредитора в счет погашения задолженности 1 млн 349,9 тыс. рублей. После этого производство по делу было прекращено.

Кредитные средства предприятие, согласно отчету, использовало на «создание современного, соответствующего правилам GMP, высокотехнологичного и высокорентабельного производства капсульных однодозовых порошковых ингаляторов и блистерных многодозовых порошковых ингаляторов».

В связи с долгами фармфабрики в настоящее время слушается ряд дел в арбитражных судах, где предприятие является ответчиком. Так, сумма исковых требований со стороны ООО «Атлант Клиникал» составляет 7,3 млн рублей, со стороны ООО «Интерлизинг» – 12,1 млн рублей. «Интерлизинг» выиграл также процесс об изъятии у «Фармацевтической фабрики» блистерной машины, закупленной на лизинговые средства, и апелляционный суд подтвердил это решение. ПАО «Банк Санкт-Петербург» добился взыскания 57,3 млн рублей задолженности.

Фармфабрика пытается оспорить в апелляционной инстанции ряд ранее принятых решений, в том числе по иску банка «Санкт-Петербург». Ряд этих процессов состоится во второй половине марта.

Автор: Василий Когаловский, «Фармацевтический вестник»
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Метки
банкротство
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
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