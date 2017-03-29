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Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга проиграла лизинговой компании еще один арбитражный процесс

29.03.2017

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области завершил рассмотрение еще одного дела по иску компании ООО «Интерлизинг» к предприятию ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга».

По решению суда фармфабрика должна будет выплатить компании, при содействии которой было закуплено оборудование для обновления производственных мощностей, лизинговые платежи в размере 10,7 млн рублей, а также неустойку в размере 1,4 млн рублей.

В 2016 году в ходе двух арбитражных процессов по искам «Интерлизинга» к ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» суды решили изъять у фармфабрики предмет лизинга – блистерную машину, а также взыскать с предприятия 9,5 млн рублей задолженности.

Фармпроизводитель проиграл также несколько процессов в связи с задолженностью на разные суммы другой лизинговой компании – ЗАО «Альянс-Лизинг», которая кроме того требовала признать Общество банкротом. Однако основной акционер фармфабрики Галина Рагимова внесла основную часть суммы в погашение долга, при этом было заявлено, что «должник не имеет возможности самостоятельно погасить задолженность, поскольку его счета арестованы». Кроме того, в ходе февральского процесса по иску ЗАО «Альянс-Лизинг» Галина Рагимова подала самостоятельное требование о банкротстве предприятия. В результате дело было прекращено, в требовании ввести в отношении фабрики процедуру наблюдения суд отказал. Представитель лизинговой фирмы утверждал, «что Рагимова Г.М. не преследовала цели погасить долг перед ЗАО “Альянс-Лизинг”, ее действия были направлены на лишение кредитора статуса заявителя по делу о банкротстве». Однако суд счел, что эти утверждения «носят предположительный характер, документально не подтверждены».

6 марта «Альянс-Лизинг» подал апелляционную жалобу, вслед за чем 7 марта Галина Рагимова обратилась с иском о признании «Фармацевтической фабрики» банкротом. Рассмотрение, как апелляционной жалобы, так и иска Рагимовой, отложено до 7 и до 13 апреля соответственно.

Автор: Василий Когаловский, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга»
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СВЕЖИЙ НОМЕР
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