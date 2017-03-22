Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).
Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.
|
Рейтинг
|
Изменение рейтинга
|
Фирма-производитель
|
Объем закупок, млн. руб., 2016 г.
|
Доля, 2016 г.
|
Прирост 2016/2015, %
|
1
|
+1
|
ABBOTT
|
10 840,9
|
4,89%
|
7,9
|
2
|
-1
|
PFIZER
|
10 781,7
|
4,86%
|
-6,8
|
3
|
+1
|
F.HOFFMANN-LA ROCHE
|
7 162,8
|
3,23%
|
-17,4
|
4
|
-1
|
SANOFI
|
7 040,8
|
3,17%
|
-21,2
|
5
|
+9
|
ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)
|
6 982,0
|
3,15%
|
66,0
|
6
|
-1
|
JOHNSON & JOHNSON
|
6 829,1
|
3,08%
|
-8,0
|
7
|
-1
|
Merck & Co. Inc
|
6 479,4
|
2,92%
|
-2,3
|
8
|
+1
|
NOVARTIS
|
6 239,0
|
2,81%
|
8,3
|
9
|
+14
|
БИОКАД
|
5 962,7
|
2,69%
|
172,4
|
10
|
-3
|
BAYER
|
5 569,8
|
2,51%
|
-8,1