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Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России

22.03.2017

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).

Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.

ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Фирма-производитель

Объем закупок, млн. руб., 2016 г.

Доля, 2016 г.

Прирост 2016/2015, %

1

+1

ABBOTT

10 840,9

4,89%

7,9

2

-1

PFIZER

10 781,7

4,86%

-6,8

3

+1

F.HOFFMANN-LA ROCHE

7 162,8

3,23%

-17,4

4

-1

SANOFI

7 040,8

3,17%

-21,2

5

+9

ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)

6 982,0

3,15%

66,0

6

-1

JOHNSON & JOHNSON

6 829,1

3,08%

-8,0

7

-1

Merck & Co. Inc

6 479,4

2,92%

-2,3

8

+1

NOVARTIS

6 239,0

2,81%

8,3

9

+14

БИОКАД

5 962,7

2,69%

172,4

10

-3

BAYER

5 569,8

2,51%

-8,1

По данным DSM Group

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
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Справочник компаний
Аптечный практикум
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