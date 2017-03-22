Фармасинтез вошел в ТОП-10 по госпитальным закупкам в России

Препараты отечественного производства в натуральном выражении традиционно занимают подавляющую долю в сегменте госпитальных закупок. Однако в 2016 году наблюдалось снижение данного показателя: в 2015 году доля российских лекарств составляла 75,5%, а в 2016 почти на 3% меньше – 72,8%. В стоимостном объёме закупок отечественные производители наоборот увеличили свою долю на 3,2%, в результате чего она составила 33,5%. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Петровакс» (в 9,5 раз), «Биокад» (в 2,7 раз), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,7 раз) (приведены компании из ТОП-20 по объему, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).

Однако рейтинг компаний-производителей в стоимостном выражении состоит в основном из иностранных компаний. Исключениями являются «Фармасинтез (Иркутск)» и «Биокад», которые по итогам закупок 2016 года заняли 5 и 9 строчки соответственно.

ТОР-10 производителей за 2016 год в госпитальных закупках в стоимостном выражении Рейтинг Изменение рейтинга Фирма-производитель Объем закупок, млн. руб., 2016 г. Доля, 2016 г. Прирост 2016/2015, % 1 +1 ABBOTT 10 840,9 4,89% 7,9 2 -1 PFIZER 10 781,7 4,86% -6,8 3 +1 F.HOFFMANN-LA ROCHE 7 162,8 3,23% -17,4 4 -1 SANOFI 7 040,8 3,17% -21,2 5 +9 ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК) 6 982,0 3,15% 66,0 6 -1 JOHNSON & JOHNSON 6 829,1 3,08% -8,0 7 -1 Merck & Co. Inc 6 479,4 2,92% -2,3 8 +1 NOVARTIS 6 239,0 2,81% 8,3 9 +14 БИОКАД 5 962,7 2,69% 172,4 10 -3 BAYER 5 569,8 2,51% -8,1

По данным DSM Group