«Фармасинтез-Тюмень» - инвестиции в будущее

В декабре на заводе «Фармасинтез-Тюмень» впервые был запущен цех твердых лекарственных форм. На заводе начали выпускать препарат «Даруновир». Всего в 2017 году препарата «Даруновир» запланировано произвести 20 000 упаковок.

В III-IV кварталах 2017 будет запущено производство сахароснижающих препаратов. Планируемые инвестиции в «Фармасинтез-Тюмень» в 2017 г. составят 1,9 млрд рублей. Из них 500 млн рублей будут потрачены на клинические исследования и регистрацию новых препаратов. Также планируется приобретение нового оборудования.

1,3 млрд рублей будут направлены на реконструкцию и модернизацию. В первую очередь это создание цеха малотоннажного производства в здании МБЛ, а также реконструкция микробиологической лаборатории.

Планируется проектирование и начало строительства цеха по производству гормональных препаратов. Начата подготовка строительной площадки.