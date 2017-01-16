«Фармакопейка» отстояла рекламу о дистанционной торговле

После года разбирательств Омское управление ФАС решило прекратить производство по делу сети аптек «Фармакопейка». Арбитражным судом Омской области сделан вывод о том, что в рекламе ООО «Аптеки "Фармакопейка"», распространенной в эфире радиоканалов, отсутствуют сведения о дистанционной реализации именно лекарственных препаратов. При этом ссылка УФАС России на информацию, указанную на сайте сети аптек, судом отклонена, поскольку оспариваемым решением была признана ненадлежащей только реклама, распространенная на радиоканалах.

В сентябре 2015 года антимонопольщики проводили проверку рекламных роликов радиостанций «Радио-3» и «Дорожное радио». Как выяснилось, сеть «Фармакопейка» в аудиороликах рекламировала доставку товаров на дом, что, по мнению специалистов службы, являлось нарушением п. 3 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе».

«Лекарственные препараты не подлежат дистанционной продаже. Есть постановление правительства, согласно которому продажа отдельных видов товаров, в том числе и лекарственных, дистанционно запрещена. Следовательно, такая реклама является недостоверной», — пояснили в пресс-службе УФАС.



Однако в феврале 2016 года «Фармакопейка» обратилась в суд с иском, потребовав отменить решение УФАС. В апреле прошлого года Арбитражный суд Омской области признал его недействительным. Решение суд мотивировал тем, что в рекламе на радио не говорилось о дистанционной продаже именно лекарств. Звучала она так: «Новая услуга от «Фармакопейки». Доставка до двери от 1000 рублей при заказе на сайте Фармакопейка.ру или по бесплатному телефону 8-800-200-97-07. Онлайн-заказ всегда выгодней».

После этого антимонопольное ведомство попыталось обжаловать решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Западно-Сибирского округа, но те оставили решение без изменения.

Доля дистанционных продаж в этой сети составляет в среднем 4,5-5% от общей выручки (имеется в виду суммарный оборот лекарств и других товаров), говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

«Это довольно много, учитывая текущий запрет на дистанционную продажу ЛП. Доля нелекарственной продукции в общем объеме продаж по итогам I-III кв. 2016 г. составляет порядка 16,5%. В рамках текущих норм закона доставка ЛП до конечного потребителя возможна только отдельным категориям льготников, в реальности это единицы заказов, которые вряд ли могут обеспечить существенную выручку», – отмечает эксперт.

Николай Беспалов считает решение суда справедливым, а работу юристов и маркетологов сети – очень грамотной.

«Законодательный запрет онлайн-торговли ЛП, который был введен несколько лет назад, крайне негативно сказался на развитии фармацевтической розницы и создал массу неудобств потребителям. А для контролирующих структур дал лишний повод для давления на бизнес. Сейчас все ждут отмены данного решения и формирования четких правил

онлайн-торговли ЛП. Пока ожидается, что новые нормы закона вступят в силу весной текущего года», – добавил аналитик.