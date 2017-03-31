Евгений Гонтмахер: российская система здравоохранения ориентирована на себя

21 марта министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила президенту рассмотреть возможность увеличения финансирования здравоохранения. Свою точку зрения по этому поводу «ФВ» высказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.

По его словам, нехватка финансирования в здравоохранении хроническая.

«Она была и до Скворцовой и оставалась, даже когда давали деньги на приоритетные нацпроекты, региональные программы модернизации здравоохранения. Оценки говорят, что наше здравоохранение недофинансировано приблизительно в два раза по сравнению с европейскими стандартами. Считается нормой - доля государственных средств, то есть бюджетные деньги плюс страхование, типа ОМС, идущих на здравоохранение, должна составлять 7% ВВП, а у нас чуть больше 3%», – говорит он.

Евгений Гонтмахер обращает внимание, что у нас система здравоохранения ориентирована на себя: «Стимулы в ней очень простые – чем больше больных людей, тем лучше. Потому что это дает возможность запросить и получить больше денег из фонда ОМС. А представьте, завтра люди стали здоровыми в нашей стране – как будет жить, как будет финансироваться вся эта огромная система? Никак, потому что она заточена на получение денег именно за счет больных и нацелена на то, чтобы как можно больше людей доводить до больницы. Конечно, Минфин говорит: ребята, вы что делаете – люди месяцами лежат в больницах, а койки дорогие, и вы хотите, чтобы мы вам еще дали деньги, вы нам вообще все население загоните в больницы. Поэтому вопрос эффективности есть, и этим Минфин и правительство пользуются, отказывая в реальном увеличении финансирования здравоохранения».

Мнения других экспертов по этому поводу читайте в «ФВ» №11 (882) от 4 апреля 2017 г.