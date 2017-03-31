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Евгений Гонтмахер: российская система здравоохранения ориентирована на себя

31.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

21 марта министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила президенту рассмотреть возможность увеличения финансирования здравоохранения. Свою точку зрения по этому поводу «ФВ» высказал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер.

По его словам, нехватка финансирования в здравоохранении хроническая.

«Она была и до Скворцовой и оставалась, даже когда давали деньги на приоритетные нацпроекты, региональные программы модернизации здравоохранения. Оценки говорят, что наше здравоохранение недофинансировано приблизительно в два раза по сравнению с европейскими стандартами. Считается нормой - доля государственных средств, то есть бюджетные деньги плюс страхование, типа ОМС, идущих на здравоохранение, должна составлять 7% ВВП, а у нас чуть больше 3%», – говорит он.

Евгений Гонтмахер обращает внимание, что у нас система здравоохранения ориентирована на себя: «Стимулы в ней очень простые – чем больше больных людей, тем лучше. Потому что это дает возможность запросить и получить больше денег из фонда ОМС. А представьте, завтра люди стали здоровыми в нашей стране – как будет жить, как будет финансироваться вся эта огромная система? Никак, потому что она заточена на получение денег именно за счет больных и нацелена на то, чтобы как можно больше людей доводить до больницы. Конечно, Минфин говорит: ребята, вы что делаете – люди месяцами лежат в больницах, а койки дорогие, и вы хотите, чтобы мы вам еще дали деньги, вы нам вообще все население загоните в больницы. Поэтому вопрос эффективности есть, и этим Минфин и правительство пользуются, отказывая в реальном увеличении финансирования здравоохранения».

Мнения других экспертов по этому поводу читайте в «ФВ» №11 (882) от 4 апреля 2017 г.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
финансирование
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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