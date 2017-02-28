«Эвалар» планирует построить в Тюменской области предприятие по производству фармсубстанций

27 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение об инвестиционном партнерстве между Тюменской областью и ЗАО «Эвалар». В рамках сотрудничества фармпроизводитель рассматривает возможность строительства на территории региона комплекса по производству фармсубстанций и переработке сырья. Стоимость проекта оценивается на уровне 3-4 млрд рублей.

Соглашение от имени Тюменской области подписал губернатор Владимир Якушев, со стороны «Эвалар» – основатель и руководитель компании Лариса Прокопьева.

Первым этапом реализации проекта стороны называют разработку «дорожной карты» проекта, который определит порядок и сроки реализации проекта.