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«Эвалар» планирует построить в Тюменской области предприятие по производству фармсубстанций

28.02.2017

27 февраля на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписано соглашение об инвестиционном партнерстве между Тюменской областью и ЗАО «Эвалар». В рамках сотрудничества фармпроизводитель рассматривает возможность строительства на территории региона комплекса по производству фармсубстанций и переработке сырья. Стоимость проекта оценивается на уровне 3-4 млрд рублей.

Соглашение от имени Тюменской области подписал губернатор Владимир Якушев, со стороны «Эвалар» – основатель и руководитель компании Лариса Прокопьева.

Первым этапом реализации проекта стороны называют разработку «дорожной карты» проекта, который определит порядок и сроки реализации проекта.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Эвалар"
Тюменская область
Фармвестник-ТВ
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
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