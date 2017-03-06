Еще 8 «Аптечных складов» откроет ГК «Апрель» в Ставропольском крае в течение месяца

Сегодня сеть аптечных дискаунтеров ГК «Апрель» представлена в Ставропольском крае без малого 30 торговыми точками. До конца марта состоится открытие еще 8 «складов», в том числе в Ессентуках, Минводах, Зеленокумске. Данным обстоятельством крайне недовольны местные розничные фармацевтические предприятия, преимущественно одиночные или имеющие в своем составе 2-3 аптеки.

«В районах, где хорошо развит фармацевтический рынок, сеть «Апрель» открывает дискаунтер «Аптечный склад» и начинает продавать лекарства по ценам, которые ниже рыночных на 40-50% (на 10-15% ниже закупочных оптовых цен), - говорится в коллективном обращении представителей фармсообщества Буденновского района Ставропольского края в УФАС СК, копия которого имеется в распоряжении «ФВ». - При этом компания закупает лекарства у тех же фармдистрибьюторов и подчас на порядок дороже, чем местные аптеки, но пользуется различными отсрочками платежей. Отмечено, что в ряде районов непосредственное содействие развитию сети оказывают врачи поликлиник и больниц, назначающие лекарства на брендированных рекламных листовках ГК и рекомендующие приобретать медикаменты именно в этой организации».

Участники рынка сомневаются в том, что только отсрочки по расчетам с поставщиками определяют ценовую привлекательность «Аптечных складов». Они считают, что происхождение некоторых продаваемых лекарств неизвестно.

«От населения неоднократно поступали жалобы на отсутствие эффекта от лекарств, приобретенных в аптеках данной сети, - сказано в том же письме на имя руководителя УФАС СК. – По наблюдениям специалистов, внешний вид упаковки ряда препаратов отличается от оригинальной».

В ГК «Апрель» говорят, что такие беспочвенные, не подкрепленные доказательствами обвинения – следствие бессилия конкурентов, а вся продукция, которая продается в сети, соответствует установленным нормам и требованиям. Дескать, обострение конкуренции вызвало две реакции у местных фарморганизаций. Одни снизили свою торговую наценку, придумали новые рекламные акции. Другие же стали жаловаться в надзорные органы и очернять конкурента перед покупателями.

«Последствиями деятельности сети «Апрель» по монополизации рынка аптечной розницы в Ставропольском крае является не только разорение и ликвидация субъектов малого и среднего бизнеса, сокращение рабочих мест и поступлений в районные бюджеты, но и, как следствие, замедление темпов экономического роста региона и страны в целом», - убеждены авторы петиции.

«Фармацевтический ритейл один из самых высоко-конкурентных в мире, и Россия – не исключение, - уверен Вадим Анисимов, директор ГК «Апрель». – Мы вынуждены продавать одни и те же оригинальные молекулы; ценообразование производителя, дистрибьютора и сети в большинстве случаев регламентировано государством. В этих условиях выживать и развиваться смогут только крупные сети, имеющие возможность управлять ценой, а самое главное своими расходами».

Экстенсивное развитие сети продолжится и в соседней Ростовской области. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что в конце февраля «Апрель» разместил в Интернете объявление о вакансии в Ростове-на-Дону «менеджер по открытию новых аптек» (с зарплатой от 40 до 50 тыс. руб.) Впрочем, и там экспансия вызывает протест со стороны местных ИП и небольших региональных сетей. Есть сведения, что вдохновленные активной позицией ставропольцев, они тоже готовят коллективную петицию в соответствующие инстанции и профессиональные объединения с просьбой защитить их от недобросовестной конкуренции.

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