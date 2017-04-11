«Эркафарм» открыла аптеки в Саратове

ГК «Эркафарм» вышла на рынок Приволжского федерального округа. 10 апреля в Саратове открылись две первые аптеки «Озерки». Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе группы компаний.

До 2015 года «Озерки» были представлены только в Санкт-Петербурге и области, где занимают около 40% рынка. В течение последних двух лет было открыто 9 аптек в московском регионе. Отметим, что выручка дискаунтера за 2016 год увеличилась на 25,5%.

Всего с объектами в Саратове сеть «Озерки» насчитывает 70 аптек. Ассортимент лекарств и товаров для здоровья насчитывает более 15 000 наименований, кроме того в новых аптеках работают отделы оптики и ортопедии.

Как и во всех точках сети, в открывшихся аптеках действует программа лояльности, позволяющая покупать препараты с дополнительной скидкой, сообщила генеральный директор группы компаний «Эркафарм» Анастасия Карпова.