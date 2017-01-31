Эпидемия гриппа 2016-2017 гг. набирает обороты. По данным НИИ гриппа М3 РФ, заболеваемость ОРВИ превысила базовую линию на 47,9%, а гриппом — на 63,2%.

Отмечается широкое географическое распространение острых респираторных вирусных инфекций: эпидемиологические пороги значительно превышены в Приволжском (на 52,6%), Южном (на 44,6%), Уральском (на 34,7%), Центральном (на 11,3%) и Сибирском ФО (на 10,5%)1. Специалисты прогнозируют дальнейшее повышение уровня заболеваемости в январе - феврале 2017 г.

Лекарственный препарат Оциллококцинум® имеет международный опыт применения, зарегистрирован в 30 странах мира и успешно используется для лечения гриппа и ОРВИ на протяжении 70 лет.

Сравнительные эпидемиологические наблюдения Оциллококцинума показали:

препарат сокращает длительность простуды в 3 раза и уменьшает риск развития осложнений в 5 раз 2-5 ;

; может применяться при любых штаммах гриппа или возбудителях ОРВИ6. Отсутствие ограничений по возрасту, хорошая переносимость и наличие трех форм выпуска (№6, №12 и №30) позволяют рекомендовать Оциллококцинум® широкому кругу потребителей, а удобная схема приема и форма выпуска Оциллококцинума, обеспечивают высокую приверженность лечению.

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