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Елена Саканян избрана председателем Фармакопейного комитета ЕАЭС

06.02.2017

В ЕЭК состоялось первое заседание Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза, перед которым поставлена задача разработать и подготовить к принятию единую Фармакопею ЕАЭС. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Председателем Фармакопейного комитета стала профессор, д.ф.н., директор центра фармакопеи и международного сотрудничества Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Елена Саканян. Ее заместителями избраны: зам. директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Республики Беларусь Сергей Марченко и профессор, д.ф.н., член Национальной академии наук Республики Казахстан, руководитель центра по разработке и совершенствованию Государственной фармакопеи Республики Казахстан и фармакопеи ЕАЭС Минздрава Республики Казахстан Ардак Тулегенов.

При разработке фармакопеи ЕАЭС члены комитета намерены ориентироваться на лучшие мировые практики. Фармакопея Союза станет второй в мире региональной фармакопеей после Европейской.

«Объединение фармакопейных стандартов государств ЕАЭС будет способствовать эффективному развитию евразийского рынка лекарственных препаратов», – подчеркнула Елена Саканян. Она сообщила, что представители Европейского директората по контролю качества лекарственных средств и Фармакопеи США выразили намерение участвовать в подготовке Фармакопеи Евразийского экономического союза в качестве наблюдателей.

«С избранием руководителей Фармакопейного комитета завершилось его формирование. Фактически дан старт официальной работе Комитета в качестве наднационального объединения профессиональных экспертов международного уровня. Им предстоит в сжатые сроки провести масштабную деятельность по утверждению 189 общих фармакопейных статей (монографий), которые составят первый том Фармакопеи Союза», - отметили в пресс-службе ЕЭК.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЕАЭС
фармакопея
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
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