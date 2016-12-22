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Елена Неволина: поправки в ФЗ №44 избавят госаптеки от коллапса

22.12.2016
Фото: Игорь Чунусов

Депутаты Госдумы внесли законопроект о внесении поправок в ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которым муниципальным и государственным аптекам не надо закупать лекарство согласно нормам этого закона. Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина надеется, что законопроект достаточно быстро пройдет все необходимые процедуры.

Федеральный закон №321 от 3 июля 2016 г. обязал государственные и муниципальные унитарные предприятия с 1 января 2017 г. при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Большинство государственных аптек зарегистрировано как ГУП или МУП, соответственно они попали под действие ФЗ №44.

Интересно, когда закон рассматривался в Госдуме, в пояснительной записке было обозначено, что изменения касаются закупок, осуществляемых за счет бюджетных средств. Однако после подписания закона выяснилось, что и ГУПы, и МУПы должны осуществлять все закупки, в том числе и для коммерческих целей, руководствуясь только ФЗ №44.

«В некоторых регионах ГУПы и МУПы попытались закупить лекарства по ФЗ №44, однако ни один дистрибьютор не подает заявок на участие», - рассказала Елена Неволина. То есть так или иначе нововведение отразится на ассортименте аптек. И если в Москве или другом крупном городе человек может пойти в другую аптеку, чтобы купить нужное лекарство, то в отдаленных регионах не всегда есть такая возможность.

Именно поэтому «Аптечная гильдия» и Национальная фармацевтическая палата стали обращаться во всевозможные инстанции, чтобы исправить ситуацию. В конце ноября они обратились к председателю Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Дмитрию Морозову (копия письма есть в распоряжении «ФВ»). Спустя две недели на regulation.gov.ru появился законопроект о поправках, которые должны освободить госаптеки от закупок по ФЗ №44.

«Я очень надеюсь, что документ будет рассмотрен достаточно быстро, и если не в этом году, то до 10 января 2017 г. закон будет подписан президентом, чтобы государственные и муниципальные аптеки продолжали спокойно работать», – рассказала «ФВ» Елена Неволина.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
государственные аптеки
закупка лекарств
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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