 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
174

Эксперты РАФМ: затраты на продвижение лекарств в аптеках сопоставимы с телебюджетами

03.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

«Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?». Этой теме было посвящено очередное заседание Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), которое состоялось 2 марта.

Как отметил модератор заседания, директор Института развития общественного здравоохранения, сопредседатель Координационного совета РАФМ Юрий Крестинский, аптечный сегмента рынка маркетинговых услуг растет гораздо быстрее самого рынка. Он привел данные аналитической компании Alpha Research and Marketing (AlphaRM), согласно которым на конец января нынешнего года в России насчитывалось 60 270 аптек. При этом 4 300 аптек представляют собой сети, насчитывающие 3 и более единиц. По оценкам экспертов, общий объем средств, заплаченных компаниями-производителями аптечным сетям за те или иные виды продвижения продукции на местах в 2015 году составил 28 млрд рублей, а в 2016 – 35 млрд рублей.

«Эти цифры сопоставимы с телевизионными бюджетами, которые по категории медицины и фармации составили в 2016 году около 47 млрд рублей», - подчеркнул Юрий Крестинский.

О том, какие факторы влияют на коммерческий успех при работе производителей с сетями, рассказал руководитель консалтинга Россия и СНГ компании IMS Алексей Савин.

С точки зрения заключения прямых контрактов, ключевые факторы для производителей - размер, обороты сети и возможности ее логистики, отметил он. По маркетинговым контрактам наибольшая их доля у игроков среднего размера, в то же время крупные производители приносят основную выручку и в большей степени привлекают пациентопоток. Ключевые факторы успеха здесь – объем, репутация сети и уровень централизованного контроля.

В то же время факторы, которые важны для производителя со стороны аптечной сети – промоция, выкладка, а также мотивация и образование персонала. Сами сети считают, что наиболее предпочтительные меры поддержки производителя – промоция и работа с товарами, которые имеют «длительную жизнь» на аптечной полке, заключил докладчик.

Управляющий директор компании Ipsos Healthcare, сопредседатель Координационного совета РАФМ Олег Фельдман представил результаты исследования, посвященного продвижению препаратов производителями в сетевой и несетевой рознице. В нем приняли участие 1017 провизоров из 14 городов России. Согласно полученным данным, за последнее время возросла активность компаний, продвигающих рецептурные препараты. Аптечные провизоры в высокой степени заинтересованы в получении информации от медицинских представителей, в том числе о новых препаратах и видят в полученной информации практическую пользу для своей работы.

По словам эксперта, управление логистикой аптек дает определенные сбои. По 26% обращениям пациентов препарат отсутствует в аптеке. В 17% случаев запрашиваемый препарат вообще не предусмотрен ассортиментом аптеки. В ассортиментных решениях ограничение препаратов по МНН, в соответствии с заключенными договорами в сетевых аптеках составляет 16%, в несетевых - 3,8%. Поддержание перечня наиболее покупаемых препаратов больше выражено в несетевых аптеках, а поддержание полного перечня практически одинаковое.

После выступления основных докладчиков, состоялась экспертная дискуссия. Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов подчеркнул, что производителям при выборе аптеки для продвижения препаратов важно четко сформулировать свои цели и задачи. И привел образный пример: «За проезд в такси на «мерседесе» и «жигулях» с вас возьмут разные деньги, и это справедливо. Так и производителю, решая свою задачу, не обязательно попасть в крупную сеть. Бывает, что и мы говорим: вам не к нам. У нас дорого и богато, цели, которые вы ставите, не стоят этих денег. Вы не получите отдачи, потому что обратились не по адресу».

Управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев считает, что любой рецептурной компании, которая стремится обеспечить себе стабильный и длительный тренд в развитии своих брендов, в нынешних условиях необходимо закладывать бюджет по продвижению в сетях.

В свою очередь генеральный директор по России и СНГ компании Alfa Wassermann Ольга Глазкова отметила, что для Биг Фармы вопрос платить или не платить сетям не стоит : для продвижения своих препаратов они располагают крупными бюджетами. Однако небольшие компании, производящие рецептурные препараты в определенной нише, зачастую не располагают необходимыми бюджетами и выбирают другие пути продвижения продукции.

«Мы сотрудничаем с аптеками «добрым словом» и общением медицинских представителей без заключения контрактов», - рассказала она

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
01.03.2017 Анонс: заседание РАФМ по теме: «Парадоксы аптечного маркетинга: платим или инвестируем?»
17.02.2017 Анонс: «Российская неделя маркетинга 2017»
13.02.2017 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
09.02.2017 Аналитики прогнозируют сдержанный рост фармрынка на 2017 год
03.02.2017 Анонс: заседание РАФМ по теме: «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
Метки
РАФМ
маркетинг
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения