 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
212

Эксперты предлагают переложить лекобеспечение пациентов с редкими болезнями на федеральный уровень и отменить монетизацию льгот

07.03.2017

Экспертный совет при Правительстве РФ подготовил предложения по улучшению обеспечения лекарствами людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, которые направили министру РФ по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову.

Ориентировочная общая потребность в финансировании лекарственной терапии орфанных заболеваний оценивается в 15-30 млрд рублей, при этом на региональном уровне дефицит составляет более трети средств. По данным Национальной Ассоциации организаций больных редкими заболеваниями «Генетика», в 2016 году с финансовой нагрузкой по лекарственному обеспечению орфанных больных смогли справиться лишь несколько регионов, тогда как более 60% регионов потребовалась поддержка из федерального бюджета в объеме свыше 50% от потребности.

С учетом того, что не все редкие заболевания требуют дорогостоящего лечения, члены Экспертного совета предлагают внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые сделают возможным финансирование из федерального бюджета наиболее дорогостоящего лечения 9 заболеваний из «Перечня 24». При этом средства на остальные препараты по-прежнему должны будут выделять регионы.

Как сообщили в пресс-службе ОП, экспертный совет предложил также ряд дополнительных мер, которые могли бы способствовать решению проблемы финансирования лекарственного обеспечения таких пациентов. Одно из предложений – отвязать понятие инвалидности от права на лекарство, тем самым обеспечив возможность гражданам получать лекарства, но не оплачивать им пенсии по инвалидности. По предварительным оценкам, это потенциально может снизить расходы на выплаты пенсий по инвалидности на 150 млрд рублей в год. Как считают эксперты, около 1,5 млн инвалидов получили этот статус ради лекарств.

Кроме того, эксперты предлагают исключить из государственного реестра лекарственных средств и из списка ЖНВЛП, обеспечение которыми осуществляется в рамках ОМС, лекарства с недоказанной эффективностью и безопасностью, которых, по разным оценкам, от 40 до 70%. Еще одна рекомендация — отменить монетизацию льгот, поскольку часть денег граждане используют не на лечение и не на лекарства. Более того, в силу дублирования льгот, граждане получают и льготы, и лекарства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
06.03.2017 Не свести счеты
06.03.2017 В ДНР почтальоны доставляют лекарства на дом
28.02.2017 Эксперт: вопрос об отмене монетизации льгот сегодня актуален как никогда
22.02.2017 Краснодарские общественники: массовые судебные иски помогут решить проблему обеспечения льготников лекарствами
22.02.2017 Приморские депутаты предлагают субсидировать закупку дорогостоящих лекарств из федерального бюджета
Метки
лекарственное обеспечение
орфанные заболевания
Фармвестник-ТВ
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения