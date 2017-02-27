Эксперт: задержка принятия закона об онлайн-торговле лекарствами ударит по рынку

Затягивание с принятием важнейшего закона о дистанционной торговле лекарственными препаратами играет на руку незаконной торговле через интернет и бьет по добросовестным аптекам, которые не имеют возможности заполнить рынок качественными препаратами, сообщил «ФВ» независимый юрист, эксперт по фармацевтическому рынку Евгений Зайцев: «Кроме того, это негативно отражается и на самих потребителях, поскольку в настоящее время они приобретают лекарства сомнительного качества. Нельзя сказать, что “это их вина”, поскольку многие из них даже не подозревают, что онлайн-торговля ЛС незаконна».

На фоне сложившейся ситуации растет объем реализации фальсифицированной и контрафактной продукции, что также угрожает безопасности граждан, добавляет юрист.

Однако генеральный директор компании Brand Monitor Юрий Вопилов считает, что принятие закона не станет панацеей и не гарантирует резкого снижения количества фальсифицированной и контрафактной продукции. «Дело в том, что эта проблема остается актуальной и для офлайн-торговли», — поясняет эксперт.

Сейчас, в условиях запрета дистанционной торговли лекарственными средствами, существует ряд механизмов борьбы с подобной практикой, поясняет специалист. Во-первых, существует возможность судебной блокировки сайтов, содержащих недостоверную или нарушающую закон информацию. Во-вторых, предусмотрена административная и уголовная ответственность за обращение фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Правообладатели товарных знаков вправе взыскать убытки с лица, неправомерно осуществляющего ввоз и реализацию контрафактных товаров. С принятием закона об онлайн-торговле, скорее всего, будет доработана процедура досудебной блокировки сайтов — это поможет эффективнее бороться с нарушениями законодательства в интернете, подчеркивает г-н Вопилов.

«Гораздо более актуальна практическая сторона вопроса. Как осуществлять контроль за сайтами, предлагающими услуги по дистанционной торговле лекарственными средствами? Как защитить пациента, осуществляющего покупку препарата в интернет-аптеке? На мой взгляд, важен постоянный мониторинг содержания сайтов уполномоченным органом (им может стать Роскомнадзор, Росздравнадзор или Минздрав РФ) и активное участие граждан в выявлении незаконно действующих онлайн-магазинов, — рассуждает эксперт. — Желательно, чтобы потребители могли оперативно сообщать в компетентные органы о различных нарушениях. Как показывает европейская практика, для этого необходимо создать простой способ, с помощью которого пользователи могли бы удостовериться, что сайт в надлежащем порядке проверен компетентными органами. Наконец, учитывая транснациональный характер сети интернет, было бы логичным обсуждение вопросов интернет-торговли лекарствами на уровне ЕАЭС, что не только создаст больше возможностей для потребителей, но и в то же время позволит более эффективно бороться с обращением фальсификата и контрафакта на международном уровне».

Напомним, в феврале в интервью «ФВ» советник Президента России по вопросам интернета Герман Клименко заявил, что принятие закона о дистанционной торговле лекарствами может повиснуть в воздухе. «У меня есть ощущение, что на принятие этого закона требуется еще время. Отрасли необходимо договориться между собой», — считает чиновник. Ранее власти заявляли о том, что закон может быть принят уже в марте текущего года, затем назывались более поздние даты, в частности, октябрь.