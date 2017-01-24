Эксперт: выравнивание акцизной ставки на этиловый спирт приведет к серьезным социальным последствиям

Директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович высказалась против инициативы выровнять ставки на этиловый спирт, который используется в производстве непищевой продукции, со ставками акциза на крепкий алкоголь.

«С точки зрения экономики предложение можно было бы расценивать позитивно, так как при неэластичности спроса на эту продукцию государство получит дополнительные доходы в бюджет, – отметила она в беседе с корреспондентом «ФВ». – Но эта история может иметь и серьезные социальные последствия – начнется массовое потребление суррогатов, и число отравлений увеличится».

По ее мнению, нужно «устранять причины, по которым люди все это пьют».

«Необходимо заниматься развитием экономики, рабочих мест, давать людям возможность реализовывать себя, - заключила Лариса Попович. - Просто закручиванием гаек мы только добьемся обратного эффекта».