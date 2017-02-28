Эксперт: вопрос об отмене монетизации льгот сегодня актуален как никогда

За последние пять лет финансирование льготного лекарственного обеспечения из бюджета Ростовской области увеличилось на 33%. Количество граждан, получивших медикаменты по льготным рецептам, выросло более чем в 3 раза – до 100 тысяч в 2016 году. А количество детей, получивших «бесплатные» лекарства, подросло более чем в 8 раз. И по конкретным нозологиям прослеживается позитивная динамика доступности лекарственной помощи: по сахарному диабету трехкратное увеличение, бронхиальной астме - четырехкратное, онкологическим заболеваниям – семикратное.

Финансовое обеспечение программы ОНЛС также имеет тенденцию к росту: на 19% за 5 лет.

Тем не менее большинство «льготников» предпочитают получать помощь от государства в форме ежемесячной выплаты.

«Пациент отказался от льготы, взял деньги, а потом приходит к врачу, и мы обязаны обеспечить его всем необходимым, – говорит министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. – Таким образом мы ухудшаем лекарственное обеспечение тех, кто сохранил льготу. Если невозможно законодательно отменить право выбора, то стоит, наверное, инициировать ограничение: чтобы человек не мог пользоваться несколькими источниками лекарственного обеспечения в случае отказа от одного. Сегодня в Ростовской области право сохранили 78 тысяч человек, тогда как подавляющее большинство – 456 тыс. предпочли деньги. Если они вернутся в программу, то мы получим увеличение ее финансирования почти в 7 раз и сможем решить очень многие проблемы, связанные с качеством оказания медицинской помощи».

По словам министра, в настоящее время льготное лекарственное обеспечение превратилось в мощную инновационную систему, позволяющую лечить современными препаратами и добиваться успехов в оказании медицинской помощи. И задача властей на местах – «повернуть население лицом к этой системе».

На фото: Татьяна Быковская.