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Эксперт: вопрос о внесении изменений в регдосье из-за нанесения маркировки пока открыт

09.04.2017

Участники эксперимента по маркировке лекарственных средств не меняют макет упаковки, они наносят двухмерный штриховой код на свободно место на торце упаковки. Об этом на конференции «Фармацевтика-2017: правовые вопросы» рассказал заместитель начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов. Эксперты обращают внимание, что пока это временное положение.

Вопрос изменения макета и внесения в регистрационное досье регулируется специальными нормативными актами. Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 №62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения» (вместе с «Положением о проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения»), вступившее в силу в феврале 2017 года, указывает:

«Маркировка лекарственных препаратов контрольными (идентификационными) знаками в целях проведения эксперимента осуществляется производителями лекарственных препаратов с использованием двухмерного штрихового кода. Нанесение указанной маркировки не требует внесения изменений в регистрационное досье на лекарственный препарат». Об этом говорит пункт 4 Положения о проведении эксперимента.

«При этом из пункта 5 Положения о проведении эксперимента по маркировке следует, что эксперимент проводится на добровольной основе на основании заявок субъектов обращения лекарственных средств в период с 1 февраля по 31 декабря 2017 года. Что будет после окончания данного периода, пока спрогнозировать сложно», – комментирует руководитель проектов фармацевтического направления юридической фирмы Vegas Lex Мария Борзова.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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