Эксперт: в марте ожидается подписание документов, необходимых для запуска единого рынка лекарств

Россия не будет затягивать решение вопроса с установлением тарифов для регистрации лекарств в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал министр по техническому регулированию евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, выступая сегодня на фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ.

По его словам, в Кыргызстане завершается процедура ратификации протокола о присоединении Республики Армении к ЕАЭС. Таким образом, в марте основной пул документов будет готов для окончательного подписания.

Еще один вопрос, который может затормозить старт единого рынка лекарств – установление тарифов для регистрации лекарств в рамках ЕАЭС, по словам Валерия Корешкова, находится в заключительной стадии обсуждения.

«По моей информации, Россия решила вопрос по тарифам. Это приятно, потому что было опасение, что решение вопроса затянется», - пояснил он.