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Эксперт: в марте ожидается подписание документов, необходимых для запуска единого рынка лекарств

28.02.2017
Фото: Оксана Баранова

Россия не будет затягивать решение вопроса с установлением тарифов для регистрации лекарств в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал министр по техническому регулированию евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, выступая сегодня на фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ.

По его словам, в Кыргызстане завершается процедура ратификации протокола о присоединении Республики Армении к ЕАЭС. Таким образом, в марте основной пул документов будет готов для окончательного подписания.

Еще один вопрос, который может затормозить старт единого рынка лекарств – установление тарифов для регистрации лекарств в рамках ЕАЭС, по словам Валерия Корешкова, находится в заключительной стадии обсуждения.

«По моей информации, Россия решила вопрос по тарифам. Это приятно, потому что было опасение, что решение вопроса затянется», - пояснил он.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
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