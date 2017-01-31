Эксперт: В ближайшем будущем дистанционные технологии войдут в систему государственного здравоохранения

В настоящий момент в Госдуме находится законопроект о телемедицине, автором которого является Институт развития интернета (ИРИ). В ближайшее время в руки депутатов попадет еще один проект, посвященный развитию дистанционных технологий в здравоохранении, разработанный Минздравом и повторно доработанный с помощью экспертов.

По мнению члена Экспертного совета Правительства РФ Владимира Гурдуса, обе версии закона состоятельны, какую из них примет Госдума, вопрос к депутатам.

«Вероятно, одна из них будет взята за основу, а лучшие идеи второй версии дополнят итоговый вариант», - добавил он в ходе записи программы «У редакционного камина «ФВ».

Отвечая на вопрос, будет ли когда-нибудь телемедицина включена в систему ОМС, эксперт отметил: «Я уверен, что в ближайшем будущем технологии войдут в систему государственного здравоохранения. Возможно, это будет сделано последовательно, предварительно отработано на одном из сегментов. Есть очевидные вещи, которые эту уверенность питают».

По прогнозам Владимира Гурдуса, закон о телемедицине может быть принят в 2017 году.

« Я предполагаю, что во втором квартале текущего года Госдума рассмотрит и в том или ином виде примет документ. Мой прогноз – в первом полугодии текущего года мы закон получим», – добавил он.

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