Эксперт: ученые придумывают то, что бизнесу не нужно

20 февраля в ходе международного конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы развития» состоялся круглый стол «Взаимодействие науки и бизнеса по ключевым направлениям биотехнологии и биомедицины. Коммерциализация отечественных инновационных разработок».

В обсуждении приняли участие представители научно-исследовательских организаций, российских фармпроизводителей и кластеров, отраслевых ассоциаций, венчурных фондов.

По подсчетам аналитиков, мировой рынок биотехнологий к 2020 году достигнет 600 млрд долларов.

На сектор биомедицинских технологий российское государство возлагает большие надежды. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, важной составляющей перехода медицинской промышленности на инновационную модель являются именно биотехнологии.

«Сектор становится привлекательным для инвесторов, те инвестиции, которые идут в фармацевтику сегодня, в первую очередь идут в биофармацевтику», - подчеркнул генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, открывая заседание круглого стола.

Однако представители бизнеса, не умоляя значимости различных госпрограмм, направленных на поддержку развития инноваций, указали на ряд проблем, мешающих отрасли. Одна из них касается ценообразования.

По словам генерального директора компании «Нанолек» Михаила Некрасова, если система ценообразования не будет пересмотрена, развитие инноваций затормозится.

«Мы застряли в прошлом с ценами», - пояснил он.

По мнению заместителя генерального директора компании «Биокад» Алексея Торгова, несмотря на активную поддержку Минпромторга, развитие экспортного потенциала осложнено из-за особенностей российской регуляторики. Кроме того, по словам эксперта, слабо ощущается поддержка Минздрава.

Помимо финансовых сложностей, с которыми сталкиваются новаторы, существуют и проблемы при взаимодействии с научными организациями.

«Далеко не все разработки доходят до конечного потребителя. Отечественная наука не в полной мере отвечает запросам производителей», - пояснил начальник отдела управления НИОКР и производством компании «Нацимбио» Михаил Карбышев.

Для успешной коммерциализации отечественных разработок необходимо, чтобы наука и бизнес разговаривали на одном языке, считают участники круглого стола. Успешные примеры такого взаимодействия, конечно, существуют, но пока не в таком масштабе, как хотелось бы и разработчикам и производителям.

«Часто ученые придумывают то, что никому не нужно», - поделился директор по экономике в здравоохранении АО «Р-Фарм» Александр Быков.

По словам представителей фармкомпаний, проблему можно было бы решить, создав при университетах проектные офисы, которые занимались бы анализом и отбором лучших проектов в области фармацевтики.

Представители науки согласны с бизнесом. Но и внутри университетов существуют проблемы, связанные, прежде всего, с нехваткой финансирования. Испытывают университеты и кадровый голод. Как пояснила руководитель Центра коллективного пользования РУДН Римма Абрамович, студентов активно «расхватывают» фармкомпании, заманивая должностью медпредставителя, а в науке остаются немногие.