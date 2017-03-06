Эксперт: стоимость оборудования для маркировки лекарств составит не более 150 тыс. евро

Стоимость оборудования, необходимого для маркировки лекарств на одной производственной линии фармзавода, составляет не более 150 тысяч евро, сообщил генеральный директор российской биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью ТАСС.

«Максимум инвестиций – это до 150 тыс. евро. Фармацевтические компании могут себе это позволить. Если есть те фармацевтические компании, которые не могут себе позволить такие затраты, странно становится, что они вообще есть», – считает Д. Морозов.

В пресс-службе компании добавили, что сканер для аптек, считывающий коды, будет стоить компании около 20 тыс. рублей.

Заявки на участие в пилотном проекте по внедрению маркировки подали более 20 фармкомпаний. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко считает, что тем самым эти предприятия будут абсолютно защищены от контрафакта и повторного вброса продукции в торговую сеть. Менеджмент этих компаний имеет ясные планы по производству своей продукции, поскольку получает возможность точно оценивать количество препаратов, находящихся в обороте. В связи с этим внедрение маркировки они оценивают как рентабельное, отметил М. Мурашко.