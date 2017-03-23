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Эксперт: прозрачность работы комиссии по ЖНВЛП вызывает сомнения

23.03.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Сопредседатель Всероссийского общества пациентов Ян Власов подверг резкой критике механизм принятия решений комиссии по ЖНВЛП. По его мнению, состав комиссии должен быть реформирован.

Это заявление он сделал в ходе пресс-конференции, посвященной новейшим достижениям в иммуноонкологии, организованной компанией Bristol-Myers Squibb.

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Из 26 членов комиссии по ЖНВЛП, 19 представляют органы исполнительной власти, из которых 14 – представители министерства здравоохранения, отметил Ян Власов и добавил, что «прозрачность работы такой комиссии, мягко говоря, вызывает некоторые сомнения».

«Мы выступили с предложением о реформе состава комиссии – сделать хотя бы 50% из представителей экспертного сообщества, докторов, главных специалистов своих направлений и пациентского сообщества, - сообщил эксперт. - И вторую половину – из представителей исполнительной власти – Минздрав, Минпромторг, ФАС, Минэконом развития и других. Пока с этой нашей позицией Министерство здравоохранения не согласилось, но мы будем добиваться проведения реформы».

Существующая практика принятия решений по ЖНВЛП «несправедлива и противоречит вопросам, связанным с защитой прав пациентов, по дорогостоящим лекарственным средствам», заключил он.

«Если раньше мы выражали надежду, что инновационные препараты придут к нам в скором времени, то сейчас с точки зрения регуляторных проблем, наши надежды на это постепенно тают, – с сожалением отметил Ян Власов. – Мы понимаем, насколько несовершенна система формирования доступности в нашей стране по отношению к инновационным лекарственным средствам».

По словам г-на Власова, «только в ходе совместной работы пациентской общественности и экспертов здравоохранения можно получить результат для пациентов в виде доступного инновационного лекарственного средства».

Механизмы для этого есть, считает эксперт. «У нас есть комиссия по ЖНВЛП, ограничительные перечни, – напомнил он. ­– Вопрос регуляторики формально решен, осталось только вдохнуть в него жизнь».

В пресс-конференции приняли участие известные специалисты в области онкологии, которые отметили высокую эффективность иммуноонкологических препаратов в терапии меломы кожи, рака легкого и рака почки.

Как отметил руководитель отделения биотерапии опухолей Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Лев Демидов, появление иммуноонкологических препаратов – серьезный шаг в эволюции лечения злокачественных опухолей: «Прошло только пять лет с момента появления этих лекарств. И мы абсолютно уверены, что в ближайшие годы картина понимания роли иммуноонкологических препаратов существенно изменится, и это происходит уже сейчас».

Комбинирование иммунотерапии с другими видами терапии позволит выйти на новые горизонты в клинической онкологии, считает заведующий отделением клинических биотехнологий РОНЦ им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Константин Лактионов.

Возможности, которые дают нам эти препараты, привлекательны и с точки зрения того, что побочные эффекты переносятся пациентами лучше, чем например, в случае с таргентной терапии, заключил заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского радиологического центра Минздрава РФ Борис Алексеев.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
онкология
Фармвестник-ТВ
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13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
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