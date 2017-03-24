Эксперт: проектов ГЧП в фарме нет и не будет

Действующее законодательство не позволяет фармацевтическим компаниям участвовать в проектах по государственно-частному партнерству (ГЧП). Об этом в беседе с «ФВ» заявил заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков.

«Дело здесь даже не в наличии или отсутствии интереса со стороны индустрии, - пояснил он. - Закон содержит закрытый перечень объектов, которые могут являться предметом государственно-частного партнерства. И сформулирован этот перечень таким образом, что для фармацевтических компаний там нет места».

«Поэтому проектов ГЧП в фарме нет и не будет – государство прямо сказало, что оно в этом не заинтересовано», – заключил эксперт.

Напомним, закон «О государственно-частном партнерстве» действует с 1 января 2016 года. В августе 2016 года сформированы методические рекомендации по реализации проектов ГЧП, и на сегодняшний день принята уже третья их редакция.

Подробности читайте в «ФВ» №10 (881) от 28.03.2017 г. в публикации «Фарме здесь не место».