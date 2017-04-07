Эксперт: проблема доступности инновационных лекарств прямо перпендикулярна возможностям региональных бюджетов

Проблема доступности дорогостоящих инновационных препаратов для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, всегда будет находиться в противоречии с возможностями региональных бюджетов. Таково мнение начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Людмилы Сычевской, которое она высказала на сессии «Проблемы лекарственного обеспечения. Доступность инновационных лекарств», прошедшей в рамках VIII Международного делового форума «Северное измерение», организованного Деловым советом Северного измерения совместно с Ассоциацией европейского бизнеса в России.

Тем не менее эксперт считает, что обсуждать эту тему необходимо, поскольку за последние 20 лет во многих областях фармацевтической науки произошел значительный прорыв, и на рынке постоянно появляются новые молекулы. Правда, каждый вновь созданный препарат обычно значительно дороже предыдущего, и потому вопрос доступа инновационных лекарств стоит крайне остро.

- Как известно, амбулаторные пациенты обеспечиваются лекарствами из федерального и регионального бюджетов. Но закупки препаратов для федеральных льготников ограничены строгим перечнем, который обновлялся последний раз в 2014-м году, и тогда в него вошли лишь два новых препарата – сахароснижающий ДПП-4 и адалимумаб для лечения ревматоидного артрита. На этом все «инновации» и завершились, - подчеркнула Людмила Сычевская.

По ее словам, объем средств из федерального бюджета каждый год сокращается, в итоге региональный вынужден увеличивать суммы на закупки лекарств, куда в том числе входят и препараты для федеральных льготников. В итоге в территориальную программу Санкт-Петербурга по обеспечению лекарствами льготных категорий горожан входят 80 инновационных препаратов, не включенных сегодня в перечень ЖНВЛП.

- Конечно, это не приветствуется ни Минздравом страны, ни Росздравнадзором, но мы в ответ обосновываем свою точку зрения тем, что включать в перечень жизненно важных средств, например, перекись водорода или слабительное бисакодил мы считаем неактуальным, поскольку наша задача все-таки не просто закупать лекарства, а все-таки людей лечить. Иначе выход инновационных препаратов на наш рынок вообще никак не будет мотивироваться, – уверена эксперт.

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