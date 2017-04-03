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Эксперт: посмотрите на белорусские бананы и увидите риски трехступенчатой системы преференций

03.04.2017
Фото: Игорь Чунусов

Необходимо вернутся к преференциальным ценовым поддержкам фармпроизводителей, размер которых должно рассчитать Минэкономразвития, считает генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

«Мы реально видим ограничение конкуренции и определенные проблемы для тех, кто не работает по полному циклу, но при этом согласно существующим нормам, является локальным производителем. Мы за то, чтобы поддерживать производство по полному циклу, но меры поддержки, на наш взгляд, должны быть другими», - заявил Виктор Дмитриев, выступая на 9 съезде работников фармацевтической и медицинской промышленности.

По словам эксперта, трехступенчатая конструкция таит множество рисков.

«Непонятно, каким образом подтверждать российское производство субстанций. Нынешняя нормативная база позволяет включать как импортируемые, так и локальные субстанции в регдосье. Соответственно, не понятно, какая субстанция используется. Постановление предполагает участие в торгах представителей из стран ЕАЭС. И здесь мы видим риски: достаточно посмотреть на белорусские креветки и бананы. По статистике Минздрава Белоруссии, в 2016 году в республике зарегистрировано 116 препаратов, которые производятся по полному циклу. За год до этого — 180. Но мы же все реально понимаем возможности промышленности, и отдаем себе отчет в том, что они вряд ли смогли бы такое количество препаратов производить по полному циклу. Тем более что мы видим тот объем субстанций, которые ввозятся в Белоруссию из Китая и Индии. Поэтому мы опасаемся, что из-за таких подходов инвестиции, которые были вложены в развитие российского фармпрома, будут долго окупаться», - пояснил Виктор Дмитриев.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
преференции
фармкомпании
Персоны
Дмитриев Виктор Александрович
Генеральный директор АРФП, член Совета по развитию фармацевтической и медицинской промышленности при Правительстве Российской Федерации
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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Current issue #10, 2017
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